Кривоношкова Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоношкова Мария Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

1799

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Кривоножков(кривоношков) Яков Антонович

Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Антон Иванович

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Кривоножков(кривоношков) Никифор Антонович

Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Антон Иванович

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Васса Антоновна

Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Антон Иванович

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Кривоножков(кривоношков) Василий Антонович

Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Антон Иванович

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кривоножков(кривоношков) Петр Антонович

Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Антон Иванович

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Кривоножкова Дарья Антоновна

Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Антон Иванович

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоножков(кривоношков) Антон Иванович

Смерть
1799
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