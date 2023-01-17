Кривоношкова Мария Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смерти1799
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Рождение ребёнка
1768
Сын: Кривоножков(кривоношков) Никифор Антонович
Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Антон Иванович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Васса Антоновна
Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Антон Иванович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Кривоножков(кривоношков) Василий Антонович
Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Антон Иванович
Рождение ребёнка
1780
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Кривоножкова Дарья Антоновна
Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Антон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1799