Вшивцев Савва Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Вшивцев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Вшивцева Васса Лукяновна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Вшивцев Феоктист Саввович
Мать ребёнка: Вшивцева Васса Лукяновна
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Вшивцева Васса Лукяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Васса Лукяновна
Смерть
После 1763