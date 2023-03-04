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Вшивцев Савва Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Вшивцев Иван Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Вшивцев Устин Саввович

Мать ребёнка: Вшивцева Васса Лукяновна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Вшивцев Феоктист Саввович

Мать ребёнка: Вшивцева Васса Лукяновна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Вшивцев Егор Саввович

Мать ребёнка: Вшивцева Васса Лукяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Васса Лукяновна

Смерть
После 1763
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