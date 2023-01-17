Филатов Игнатий Никитович
Место рождения
Дата рождения12.12.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1914
Крещение
12.12.1914
Дальнерусаново, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Призыв на военную службу
29.06.1941
Призван Красногвардейским РВК г. Москвы
Место жительства
До 29.06.1941
4-й Сыромятнический переулок, д. 3/5
Военная служба
С ?.06.1941 по ?.08.1941
118 стрелковая дивизия (если отталкиваться от номера ППС - 521, 132 ОРБ)
Пропал без вести (военное)
?.08.1941
Если ориентироваться на боевой путь 118 стрелковой дивизии, то Филатов Игнатий пропал без вести скорее всего на территории Эстонии или Ленинградской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филатова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно