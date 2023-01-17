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Филатов Игнатий Никитович

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Место рождения

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

12.12.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1914

Отец: Филатов Никита Лаврентьевич

Мать: Филатова Пелагея Никитична

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Крещение
12.12.1914
Дальнерусаново, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Призыв на военную службу
29.06.1941
Москва, город федерального значения Москва
Призван Красногвардейским РВК г. Москвы
Место жительства
До 29.06.1941
Москва, город федерального значения Москва
4-й Сыромятнический переулок, д. 3/5
Военная служба
С ?.06.1941 по ?.08.1941
118 стрелковая дивизия (если отталкиваться от номера ППС - 521, 132 ОРБ)
Пропал без вести (военное)
?.08.1941
Если ориентироваться на боевой путь 118 стрелковой дивизии, то Филатов Игнатий пропал без вести скорее всего на территории Эстонии или Ленинградской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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