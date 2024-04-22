Хомякова (Белокопытова) Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомякова (Белокопытова) Светлана Ивановна

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Место рождения

Чита, город Чита, Забайкальский край

Дата рождения

18.10.1978

Пол

Женский

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1978

Отец: Белокопытов Иван Константинович

Мать: Белокопытова Ирина Игоревна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Бракосочетание
11.04.1998

Муж: Хомяков Андрей Анатольевич

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
14.10.1998

Дочь: Гвоздева Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Хомяков Андрей Анатольевич

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
25.06.2005

Дочь: Хомякова Софья Андреевна

Отец ребёнка: Хомяков Андрей Анатольевич

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.05.2010

Сын: Хомяков Кирилл Андреевич

Отец ребёнка: Хомяков Андрей Анатольевич

Чита, город Чита, Забайкальский край
Развод
10.11.2014

Муж: Хомяков Андрей Анатольевич

Чита, город Чита, Забайкальский край
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