Хомякова (Белокопытова) Светлана Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.10.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1978
Бракосочетание
11.04.1998
Рождение ребёнка
14.10.1998
Дочь: Гвоздева Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Хомяков Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
25.06.2005
Дочь: Хомякова Софья Андреевна
Отец ребёнка: Хомяков Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
07.05.2010
Отец ребёнка: Хомяков Андрей Анатольевич
Развод
10.11.2014