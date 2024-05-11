Флеер Цфания Фишелевич 31.10.1869 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Флеер Цфания Фишелевич

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

31.10.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1869 ст.

Отец: Флеер Федор (Фишель) Лейбович

Мать: Флеер (Ицыксон) Любовь (Люба) Григорьевна (Гиршевна)

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Обрезание
29.12.1874 ст.
Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно

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