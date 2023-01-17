Губин Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения17.06.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1957
Отец: Губин Петр Андреевич
Место жительства
С 1957 по 1964
Образование
С 1964 по 1974
Место жительства
С 1965 по 1974
Образование
С 1974 по 1975
техническое училище номер 1
Место жительства
1975
Военная служба
С 1976 по 1979
Получение воинского звания/чина
1978
ст.матрос
Демобилизация
03.11.1979
Место жительства
Около 1980
Бракосочетание
Около 1980
Жена: Губина Татьяна
Работа или профессия
С 1980 по 1983
оператор связи
Работа или профессия
1980
сантехмонтаж
Рождение ребёнка
24.07.1981
Дочь: Прохорова Алена Сергеевна
Мать ребёнка: Губина Татьяна
Развод
Около 1983
Жена: Губина Татьяна
Работа или профессия
С 1983 по 1985
метеостанция кербо, техник метеоролог
Работа или профессия
1983
штаб го, инженер связи зас
Работа или профессия
С 1983 по 1983
база респотребсоюза, бригадир грузчик
Место жительства
С 1983 по 1985
ст.кербо
Работа или профессия
С 1985 по 1986
аэрологическая станция гмо, техник оператор
Место жительства
С 1985 по 1986
Работа или профессия
С 1986 по 1988
гмс кербо
Место жительства
С 1986 по 1988
ст.кербо
Бракосочетание
09.09.1988
Жена: Губина Лидия Ивановна
Работа или профессия
С 1988 по 1990
желдор, электрообмотчик
Работа или профессия
1988
комбайновый завод, слесарь
Работа или профессия
С 1990 по 1992
механка завод, электрообмотчик
Работа или профессия
С 1992 по 1993
телевизорный завод, электрообмотчик
Работа или профессия
С 1994 по 1995
пикра, электрообмотчик
Работа или профессия
С 1996 по 2001
мп котельных и тепловых сетей, электрообмотчик
Работа или профессия
С 2001 по 2002
ип, сборка минисаун
Работа или профессия
С 2002 по 2003
мясокомбинат, обмотчик
Работа или профессия
С 2003
нпп радиосвязь, обмотчик