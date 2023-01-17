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Губин Сергей Петрович

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Место рождения

Советская Хакасия, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия

Дата рождения

17.06.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1957

Отец: Губин Петр Андреевич

Мать: Губина Глафира Васильевна

Советская Хакасия, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Место жительства
С 1957 по 1964
Советская Хакасия, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Образование
С 1964 по 1974
Вершино-Биджа, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия
Место жительства
С 1965 по 1974
Вершино-Биджа, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия
Образование
С 1974 по 1975
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
техническое училище номер 1
Место жительства
1975
Межегей, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
Военная служба
С 1976 по 1979
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Получение воинского звания/чина
1978
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
ст.матрос
Демобилизация
03.11.1979
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Место жительства
Около 1980
Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Бракосочетание
Около 1980

Жена: Губина Татьяна

Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Работа или профессия
С 1980 по 1983
Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
оператор связи
Работа или профессия
1980
Межегей, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
сантехмонтаж
Рождение ребёнка
24.07.1981

Дочь: Прохорова Алена Сергеевна

Мать ребёнка: Губина Татьяна

Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Развод
Около 1983

Жена: Губина Татьяна

Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Работа или профессия
С 1983 по 1985
Тура, Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край
метеостанция кербо, техник метеоролог
Работа или профессия
1983
Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
штаб го, инженер связи зас
Работа или профессия
С 1983 по 1983
Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
база респотребсоюза, бригадир грузчик
Место жительства
С 1983 по 1985
Тура, Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край
ст.кербо
Работа или профессия
С 1985 по 1986
Бор, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
аэрологическая станция гмо, техник оператор
Место жительства
С 1985 по 1986
Бор, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Работа или профессия
С 1986 по 1988
Тура, Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край
гмс кербо
Место жительства
С 1986 по 1988
Тура, Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край
ст.кербо
Бракосочетание
09.09.1988

Жена: Губина Лидия Ивановна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Работа или профессия
С 1988 по 1990
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
желдор, электрообмотчик
Работа или профессия
1988
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
комбайновый завод, слесарь
Работа или профессия
С 1990 по 1992
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
механка завод, электрообмотчик
Работа или профессия
С 1992 по 1993
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
телевизорный завод, электрообмотчик
Работа или профессия
С 1994 по 1995
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
пикра, электрообмотчик
Работа или профессия
С 1996 по 2001
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
мп котельных и тепловых сетей, электрообмотчик
Работа или профессия
С 2001 по 2002
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
ип, сборка минисаун
Работа или профессия
С 2002 по 2003
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
мясокомбинат, обмотчик
Работа или профессия
С 2003
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
нпп радиосвязь, обмотчик
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