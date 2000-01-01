Кобылянский Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1957
Рождение ребёнка
13.05.1959
Рождение ребёнка
12.12.1961
совхоз Червоный Алексевского района Харьковской обласи
Рождение ребёнка
17.04.1968
Рождение ребёнка
1968
Смерть
Неизвестно