Федякова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федякова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федяков ?

Мать: не указана

Место жительства
1911
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 27-28 ноября 1911г Стефан Родители: Сокольского села крестьянин Стефан Феодоров Федяков и законная его жена Иулия Поликарпова, оба православные Восприемники: крестьянский сын Илия Иоаннов ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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