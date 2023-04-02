Федякова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федяков ?
Мать: не указана
Место жительства
1911
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 27-28 ноября 1911г Стефан Родители: Сокольского села крестьянин Стефан Феодоров Федяков и законная его жена Иулия Поликарпова, оба православные Восприемники: крестьянский сын Илия Иоаннов ... Показать все
Смерть
Неизвестно