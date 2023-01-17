Енговатова Екатерина Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти20.10.1827 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Енговатов Лука Прокопьев
Рождение ребёнка
Около 1809
Отец ребёнка: Енговатов Лука Прокопьев
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Енговатов Лука Прокопьев
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Енговатова Авдотья Лукина
Отец ребёнка: Енговатов Лука Прокопьев
Рождение ребёнка
Около 1814
Отец ребёнка: Енговатов Лука Прокопьев
Рождение ребёнка
Около 1817
Отец ребёнка: Енговатов Лука Прокопьев
Рождение ребёнка
Около 1821
Отец ребёнка: Енговатов Лука Прокопьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.10.1827 ст.