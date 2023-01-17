Енговатова Екатерина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕнговатова Екатерина Егорова

Енговатова Екатерина Егорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

20.10.1827 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1782 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Енговатов Филипп Лукич

Отец ребёнка: Енговатов Лука Прокопьев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Енговатов Федор Лукич

Отец ребёнка: Енговатов Лука Прокопьев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Енговатов Павел Лукич

Отец ребёнка: Енговатов Лука Прокопьев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Енговатова Авдотья Лукина

Отец ребёнка: Енговатов Лука Прокопьев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Енговатов Федот Лукич

Отец ребёнка: Енговатов Лука Прокопьев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Енговатов Гавриил Лукич

Отец ребёнка: Енговатов Лука Прокопьев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Енговатов Антон Лукич

Отец ребёнка: Енговатов Лука Прокопьев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Енговатов Лука Прокопьев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
20.10.1827 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close