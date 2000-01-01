Трефилова Евфросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
28.05.1910
Муж: Трефилов Николай
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
06.09.1911
Сын: Трефилов Семен
Отец ребёнка: Трефилов Николай
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
28.06.1913
Сын: Трефилов Федор
Отец ребёнка: Трефилов Николай
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
23.11.1915
Сын: Трефилов Андрей
Отец ребёнка: Трефилов Николай
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
20.04.1918
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Трефилов Николай
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
18.12.1919
Сын: Трефилов Иван
Отец ребёнка: Трефилов Николай
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Смерть
Неизвестно