Трефилова Евфросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилова Евфросинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
28.05.1910

Муж: Трефилов Николай

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
06.09.1911

Сын: Трефилов Семен

Отец ребёнка: Трефилов Николай

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
28.06.1913

Сын: Трефилов Федор

Отец ребёнка: Трефилов Николай

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
23.11.1915

Сын: Трефилов Андрей

Отец ребёнка: Трефилов Николай

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
20.04.1918

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Трефилов Николай

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
18.12.1919

Сын: Трефилов Иван

Отец ребёнка: Трефилов Николай

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Смерть
Неизвестно
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