(Вейдманн) Светлана
Место рожденияКазахстан, Кокчетавская обл, с. Чкалово
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вейдманн Андрей
Мать: Вейдманн Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каспер Леви
Отец ребёнка: Каспер Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вейдманн) Амели
Отец ребёнка: Каспер Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каспер Элиа
Отец ребёнка: Каспер Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каспер Андрей