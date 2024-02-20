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(Вейдманн) Светлана

Место рождения

Казахстан, Кокчетавская обл, с. Чкалово

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вейдманн Андрей

Мать: Вейдманн Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каспер Леви

Отец ребёнка: Каспер Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вейдманн) Амели

Отец ребёнка: Каспер Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каспер Элиа

Отец ребёнка: Каспер Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каспер Андрей

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