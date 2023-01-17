Клинов Игорь Петрович
Место рожденияд. Большой Двор, Череповецкий р-н, Вологодская обл.
Дата рождения1922
Дата смерти01.08.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Большой Двор, Череповецкий р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1934 по 1941
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Смерть
01.08.1944
с. Лиза Стара, Белостокский повят, Подляское воеводство, Польша