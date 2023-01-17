Клинов Игорь Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клинов Игорь Петрович

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Место рождения

д. Большой Двор, Череповецкий р-н, Вологодская обл.

Дата рождения

1922

Дата смерти

01.08.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Большой Двор, Череповецкий р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1934 по 1941
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Смерть
01.08.1944
с. Лиза Стара, Белостокский повят, Подляское воеводство, Польша
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