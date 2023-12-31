Фурсов Савелий Михайлов
Место рожденияПолковая слобода
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фурсов Михаил
Полковая слобода
Рождение ребёнка
1699
Полковая слобода
Рождение ребёнка
1700
Сын: Фурсов Исай Савельев
Полковая слобода
Рождение ребёнка
1702
Полковая слобода
Рождение ребёнка
1705
Полковая слобода
Рождение ребёнка
1711
Сын: Фурсов Петр Савельев
Полковая слобода
Смерть
Неизвестно
Полковая слобода