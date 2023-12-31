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Фурсов Савелий Михайлов

Место рождения

Полковая слобода

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фурсов Михаил

Мать: не указана

Полковая слобода
Рождение ребёнка
1699

Сын: Фурсов Лукьян Савельев

Мать ребёнка: не указана

Полковая слобода
Рождение ребёнка
1700

Сын: Фурсов Исай Савельев

Мать ребёнка: не указана

Полковая слобода
Рождение ребёнка
1702

Сын: Фурсов Григорий Савельев

Мать ребёнка: не указана

Полковая слобода
Рождение ребёнка
1705

Сын: Фурсов Семен Савельев

Мать ребёнка: не указана

Полковая слобода
Рождение ребёнка
1711

Сын: Фурсов Петр Савельев

Мать ребёнка: не указана

Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Полковая слобода
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