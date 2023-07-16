Денисенко Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисенко Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисенко Петр Антонович

Мать ребёнка: Денисенко (Бачинская) Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.10.1888

Сын: Денисенко Николай Антонович

Мать ребёнка: Денисенко (Бачинская) Александра Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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