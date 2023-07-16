Денисенко Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Денисенко (Бачинская) Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.10.1888
Сын: Денисенко Николай Антонович
Мать ребёнка: Денисенко (Бачинская) Александра Дмитриевна
Смерть
Неизвестно