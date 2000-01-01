Козлов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
13.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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