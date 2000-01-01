Козлов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
13.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Алексеевна
Смерть
Неизвестно