Пранцузова (Титкова) Анастасия 15.04.1994 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пранцузова (Титкова) Анастасия

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Место рождения

Москва

Дата рождения

15.04.1994

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

1957 г.р.

Муж

1992 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1994

Отец: Титков Николай

Мать: Титкова (Крисанова) Зоя

Москва
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смоленская область Шумячский район деревня Ворошиловка
Current address:1
Место жительства
Неизвестно
Крещение
18.05.1994
Храм в Бирюлево г.Москва
Восприемники: Любовь Крисанова и Георгий Подкладкин
Место жительства
Около ?.06.1994
Переезд из Москвы в Короблево.
Перевозил на своей машине Михаил Титков
Образование
01.09.2000
д. Ворошиловка, пгт Шумячи
1-й класс училась в деревне, а остальные в Шумячах.
Образование
2010
Мальта
Изучение иностранного языка
Путешествие
2011
Минск
Съездили с Крисановой Анной
Образование
25.05.2011
пгт Шумячи
Последний звонок и выпускной в Шумячской средней школе. Прощай детство.
Образование
01.09.2011
г. Воронеж
поступила в ВГУ (Воронежский государственный университет) на экономический факультет, направление менеджмент. | Current education:1
Место жительства
01.09.2011
г. Воронеж
На время учебы живу в этом замечательном городе - Воронеже
Путешествие
?.07.2013
Крым
Поездка с папой в Крым. побывали на Казантипе, ныряла с акволангом
Путешествие
?.06.2014
Черногория
Ездила на отдых
Работа или профессия
01.09.2015
Воронеж
компания UVMILK, маркетолог
Работа или профессия
01.10.2018
Воронеж
маркетолог в автобизнесе | Current occupation:1
Путешествие
02.08.2019
Кабардино-Балкария
Палатки на плато Конжол
Бракосочетание
15.07.2022

Муж: Пранцузов Дмитрий

Воронеж, центральный ЗАГС

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