Fonvizin Ivan Alexandrovich Александрович
Место рожденияим. Марьино
Дата рождения20.08.1790
Дата смерти06.04.1853
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.05.1822
Дочь: Ekaterina Ivanovna
Мать ребёнка: Фонвизина Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
01.07.1824
Сын: Fonvizin Alexander Ivanovich
Мать ребёнка: Фонвизина Евдокия Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
полковник
Смерть
06.04.1853
Москва, город федерального значения Москва