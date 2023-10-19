Fonvizin Ivan Alexandrovich Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Fonvizin Ivan Alexandrovich Александрович

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Место рождения

им. Марьино

Дата рождения

20.08.1790

Дата смерти

06.04.1853

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1790

Отец: не указан

Мать: не указана

им. Марьино
Рождение ребёнка
22.05.1822

Дочь: Ekaterina Ivanovna

Мать ребёнка: Фонвизина Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
01.07.1824

Сын: Fonvizin Alexander Ivanovich

Мать ребёнка: Фонвизина Евдокия Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
полковник
Смерть
06.04.1853
Москва, город федерального значения Москва
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