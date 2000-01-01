Добрынкин Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Добрынкина Любовь Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Добрынкина Мария Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Добрынкина Наталья Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добрынкин Михаил Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добрынкин Семён Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добрынкин Трофим Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно