Добрынкин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынкин Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Добрынкин Фрол Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Добрынкина Любовь Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Добрынкина Мария Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Добрынкина Наталья Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добрынкин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добрынкин Семён Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добрынкин Трофим Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добрынкин Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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