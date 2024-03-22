Пименова Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения06.10.1927
Дата смерти10.10.1991
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1927
Рождение ребёнка
11.02.1950
Дочь: Половченя Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Пименов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
07.11.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пименов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
13.09.1955
Отец ребёнка: Пименов Алексей Александрович
Томилино, Люберцы, Московская область
Смерть
10.10.1991
Калининград Московская обл