Пименова Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пименова Анастасия Васильевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.10.1927

Дата смерти

10.10.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЗТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1927

Отец: Наседкин Василий Иванович

Мать: Наседкина Екатерина Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.02.1950

Дочь: Половченя Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Пименов Алексей Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пименов Алексей Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.09.1955

Сын: Пименов Сергей Алексеевч

Отец ребёнка: Пименов Алексей Александрович

Томилино, Люберцы, Московская область
Смерть
10.10.1991
Калининград Московская обл
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