Фоменко Митрофан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Баранова Мария Митрофановна
Мать ребёнка: не указана
Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фоменко Иван
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно