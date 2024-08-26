Коморев Андрей Павлович
Место рождения
Дата рождения16.10.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
16.10.1884
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 999 МК церквей Мещовский у. за 1884 г Андрей Павлович Коморев Колодецкой волости деревни Холопина крестьянин Павел Дмитриевич и законная его жена Ульяна Андреевна, прав... Показать все
Крещение
16.10.1884
Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 999 МК церквей Мещовский у. за 1884 г Андрей Павлович Коморев Колодецкой волости деревни Холопина крестьянин Павел Дмитриевич и законная его жена Ульяна Андреевна, прав... Показать все
Смерть
Неизвестно