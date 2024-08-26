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Коморев Андрей Павлович

Место рождения

Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

16.10.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1854 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1884

Отец: Коморев Павел Дмитриевич

Мать: Коморева (Хоротова) Ульяна Андреевна

Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 999 МК церквей Мещовский у. за 1884 г Андрей Павлович Коморев Колодецкой волости деревни Холопина крестьянин Павел Дмитриевич и законная его жена Ульяна Андреевна, прав... Показать все
Крещение
16.10.1884
Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 999 МК церквей Мещовский у. за 1884 г Андрей Павлович Коморев Колодецкой волости деревни Холопина крестьянин Павел Дмитриевич и законная его жена Ульяна Андреевна, прав... Показать все
Смерть
Неизвестно

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