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Вагнер Светлана Анатольевна

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Место рождения

Тайынша, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

18.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1979

Отец: Богуславский Анатолий

Мать: Нефёдова Валентина Александровна

Тайынша, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
31.08.1996

Муж: скрыто настройками приватности

Тайынша, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
30.06.1998

Дочь: Аскерова Виолетта Олеговна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тайынша, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
16.07.2015

Сын: Вагнер Роман Олегович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
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