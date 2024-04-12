Вагнер Светлана Анатольевна
Место рождения
Дата рождения18.01.1979
ПолЖенский
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1979
Бракосочетание
31.08.1996
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.06.1998
Дочь: Аскерова Виолетта Олеговна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.07.2015
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область