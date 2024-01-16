Колосова Матрона Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти01.01.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Колосов Степан Максимович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Колосов Аполлос Степанович
Отец ребёнка: Колосов Степан Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1885
д. Раменье Фефиловское
Причина смерти: от старости | 68 лет, запись в МК 1885