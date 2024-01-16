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Колосова Матрона Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

01.01.1885

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Колосов Степан Максимович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Колосов Аполлос Степанович

Отец ребёнка: Колосов Степан Максимович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Степан Максимович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
01.01.1885
д. Раменье Фефиловское
Причина смерти: от старости | 68 лет, запись в МК 1885
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