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Осколков Матвей Васильевич

Место рождения

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Осколков Василий Иванович

Мать: не указана

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осколкова Домна Степановна

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Осколкова Пестяленья Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Осколкова Наталья Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192
Смерть
Неизвестно

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