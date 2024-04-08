Белов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белов Иван
Мать: ???
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белова (Пенкова) Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
19.06.1949
Сын: Белов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Белова (Пенкова) Клавдия Петровна
Смерть
Неизвестно