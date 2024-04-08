Белов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белов Иван

Мать: ???

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова (Пенкова) Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Белова (Пенкова) Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
19.06.1949

Сын: Белов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Белова (Пенкова) Клавдия Петровна

Смерть
Неизвестно

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