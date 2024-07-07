Кузнецова (Овчинникова) Альбина Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.05.1939
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1939
Отец: Овчинников Иван
Мать: Овчинникова Мария
Рождение ребёнка
07.07.1963
Сын: Кузнецов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
10.06.1969
Дочь: Кузнецова (Кузнецова) Лариса Александровна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
10.06.1969
Дочь: Тимофеева (Кузнецова) Людмила Александровна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Николаевич