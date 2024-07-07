Кузнецова (Овчинникова) Альбина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова (Овчинникова) Альбина Ивановна

Кузнецова (Овчинникова) Альбина Ивановна

Место рождения

Баку, Азербайджанская ССР

Дата рождения

15.05.1939

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1939

Отец: Овчинников Иван

Мать: Овчинникова Мария

Баку, Азербайджанская ССР
Рождение ребёнка
07.07.1963

Сын: Кузнецов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Николаевич

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
10.06.1969

Дочь: Кузнецова (Кузнецова) Лариса Александровна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Николаевич

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
10.06.1969

Дочь: Тимофеева (Кузнецова) Людмила Александровна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Николаевич

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

Мы используем куки для улучшения работы сайта.