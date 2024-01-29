Константинова Маремьяна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1784 ст.
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185 Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Бракосочетание
Неизвестно
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.
Сын: Константинов Иван Евфремович
Отец ребёнка: Константинов Ефрем Савинович
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.
Сын: Константинов Павел Ефремович
Отец ребёнка: Константинов Ефрем Савинович
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.
Сын: Константинов Алексей Ефремович
Отец ребёнка: Константинов Ефрем Савинович
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Сын: Константинов Матфей Ефремович
Отец ребёнка: Константинов Ефрем Савинович
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Смерть
Неизвестно