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Константинова Маремьяна Ивановна

Место рождения

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край

Дата рождения

Около 1784 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784 ст.

Отец: Константинов Иван Яковлевич

Мать: Константинова Анна Семеновна

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185 Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Ефрем Савинович

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.

Сын: Константинов Иван Евфремович

Отец ребёнка: Константинов Ефрем Савинович

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.

Сын: Константинов Павел Ефремович

Отец ребёнка: Константинов Ефрем Савинович

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.

Сын: Константинов Алексей Ефремович

Отец ребёнка: Константинов Ефрем Савинович

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Сын: Константинов Матфей Ефремович

Отец ребёнка: Константинов Ефрем Савинович

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Смерть
Неизвестно

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