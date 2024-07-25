Параскева Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Арсеней Тимофеевич
Отец ребёнка: Чистяков Тимофей Трофимович
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Чистяков Тимофей Трофимович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Федосья Тимофеевна
Отец ребёнка: Чистяков Тимофей Трофимович
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Чистяков Тимофей Трофимович
Смерть
Неизвестно