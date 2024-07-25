Параскева Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Арсеней Тимофеевич

Отец ребёнка: Чистяков Тимофей Трофимович

Рождение ребёнка
1786

Сын: Чистяков Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Чистяков Тимофей Трофимович

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Федосья Тимофеевна

Отец ребёнка: Чистяков Тимофей Трофимович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Фома\\Фока Тимофеевич

Отец ребёнка: Чистяков Тимофей Трофимович

Смерть
Неизвестно

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