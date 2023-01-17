Мунц Munz Вильгельм Бартоломеусович
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смерти19.06.1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1771
Отец: Мунц Munz Бартоломеус
Мать: Мунц Munz Елена
Рождение ребёнка
1803
Сын: Мунц Munz Вильгельм Вильгельмович
Мать ребёнка: Мунц Munz Мария Анна Иоганнесовна
Усть-Грязнуха Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.06.1808
9 1808 37 06 19 Vilhelm Muns [Munz] Göbel.