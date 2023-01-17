Мунц Munz Вильгельм Бартоломеусович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мунц Munz Вильгельм Бартоломеусович

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Место рождения

Усть-Грязнуха, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

19.06.1808

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Мунц Munz Бартоломеус

Мать: Мунц Munz Елена

Усть-Грязнуха, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Мунц Munz Вильгельм Вильгельмович

Мать ребёнка: Мунц Munz Мария Анна Иоганнесовна

Усть-Грязнуха Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мунц Munz Мария Анна Иоганнесовна

Смерть
19.06.1808
Усть-Грязнуха, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
9 1808 37 06 19 Vilhelm Muns [Munz] Göbel.
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