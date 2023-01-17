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Ходырев Михаил Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1880 ст.

Отец: Ходырев Федор Иванович

Мать: Ходырева Ирина Потаповна

Рождение ребёнка
1902 ст.

Сын: Ходырев Яков Михайлович

Мать ребёнка: Ходырева Афонасья Филиповна

Рождение ребёнка
04.10.1909 ст.

Сын: Ходырев Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Ходырева Афонасья Филиповна

Рождение ребёнка
1911 ст.

Сын: Ходырев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Ходырева Афонасья Филиповна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Ходырев Михайлович

Мать ребёнка: Ходырева Афонасья Филиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Афонасья Филиповна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Ходырева Афонасья Филиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Ходырева Афонасья Филиповна

Смерть
Неизвестно
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