Ходырев Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1880 ст.
Отец: Ходырев Федор Иванович
Мать: Ходырева Ирина Потаповна
Рождение ребёнка
1902 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Афонасья Филиповна
Рождение ребёнка
04.10.1909 ст.
Сын: Ходырев Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Ходырева Афонасья Филиповна
Рождение ребёнка
1911 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Афонасья Филиповна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Ходырев Михайлович
Мать ребёнка: Ходырева Афонасья Филиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Ходырева Афонасья Филиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Ходырева Афонасья Филиповна
Смерть
Неизвестно