Савельева (Кудрявцева) Татьяна Борисовна
Место рождения
Дата рождения29.04.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1957
Бракосочетание
06.06.1980
Рождение ребёнка
20.04.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савельев Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
17.04.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савельев Андрей Васильевич