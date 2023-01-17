Савельева (Кудрявцева) Татьяна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева (Кудрявцева) Татьяна Борисовна

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Место рождения

Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

29.04.1957

Пол

Женский

Отец

1933 г.р.

Мать

1933 г.р.

Муж

1958 г.р.

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1957

Отец: Кудрявцев Борис Ильич

Мать: Кудрявцева Валентина Федоровна

Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
06.06.1980

Муж: Савельев Андрей Васильевич

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
20.04.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савельев Андрей Васильевич

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
17.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савельев Андрей Васильевич

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
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