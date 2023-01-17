Иванов Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения20.03.1906
Дата смерти12.03.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1946 по 1956
Место жительства
С 1956 по 1961
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1961 по 1991
Смерть
12.03.1991