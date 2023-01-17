Иванов Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Василий Николаевич

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Место рождения

Шеломово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.03.1906

Дата смерти

12.03.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
20.03.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Шеломово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1946 по 1956
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1956 по 1961
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1961 по 1991
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
12.03.1991
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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