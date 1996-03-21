Ахтямов Ильнур Римович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.02.2017
Дочь: Ахтямова Алиса Ильнуровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.06.2018
Дочь: Ахтямова Ева Ильнуровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.01.2022
Дочь: Ахтямова Майя Ильнуровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности