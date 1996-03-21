Ахтямов Ильнур Римович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхтямов Ильнур Римович

Ахтямов Ильнур Римович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1996

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.2017

Дочь: Ахтямова Алиса Ильнуровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.06.2018

Дочь: Ахтямова Ева Ильнуровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.01.2022

Дочь: Ахтямова Майя Ильнуровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close