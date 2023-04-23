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Перминов Корнило Зотеевич

Место рождения

деревня Онучинская

Дата рождения

С 1758 по 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1758 по 1760

Отец: Перминов Зотей Ефимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Перминов Антон Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Перминов Иван Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Перминов Емельян Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Перминов Василий Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Перминов Григорий Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Перминов Прокопий Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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