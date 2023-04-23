Перминов Корнило Зотеевич
Место рождениядеревня Онучинская
Дата рожденияС 1758 по 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
С 1758 по 1760
Отец: Перминов Зотей Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Перминов Антон Корнилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1785
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Перминов Емельян Корнилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Перминов Василий Корнилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Перминов Григорий Корнилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Перминов Прокопий Корнилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно