Чейдакова Домна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Чейдакова Валентина Евменовна
Отец ребёнка: Чейдаков Евмен Карпович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Чейдакова Надежда Евменовна
Отец ребёнка: Чейдаков Евмен Карпович
Рождение ребёнка
24.12.1928
Дочь: Чейдакова Прасковья Евменовна
Отец ребёнка: Чейдаков Евмен Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно