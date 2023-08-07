Чейдакова Домна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чейдакова Домна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Чейдакова Валентина Евменовна

Отец ребёнка: Чейдаков Евмен Карпович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Чейдакова Надежда Евменовна

Отец ребёнка: Чейдаков Евмен Карпович

Рождение ребёнка
24.12.1928

Дочь: Чейдакова Прасковья Евменовна

Отец ребёнка: Чейдаков Евмен Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чейдаков Евмен Карпович

Смерть
Неизвестно
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