Бердяева (Кукарина) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердяева (Кукарина) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Бердяев Николай Степанович

Отец ребёнка: Бердяев Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
1762

Сын: Бердяев Лев Степанович

Отец ребёнка: Бердяев Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
1767

Сын: Бердяев Алексей Степанович

Отец ребёнка: Бердяев Степан Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бердяев Степан Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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