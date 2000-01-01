Бердяева (Кукарина) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Бердяев Николай Степанович
Отец ребёнка: Бердяев Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Бердяев Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
1767
Сын: Бердяев Алексей Степанович
Отец ребёнка: Бердяев Степан Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно