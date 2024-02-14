Дашкевич Захар Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДашкевич Захар Ефимович

Дашкевич Захар Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дашкевич Ефим(Ефимий) Петрович

Мать: Дашкевич Анна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Дашкевич Владимир Захарович

Мать ребёнка: Дашкевич Анастасия Трофимовна

Рождение ребёнка
03.01.?

Сын: Дашкевич Анатолий Захарович

Мать ребёнка: Дашкевич Анастасия Трофимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close