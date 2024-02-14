Дашкевич Захар Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дашкевич Ефим(Ефимий) Петрович
Мать: Дашкевич Анна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Дашкевич Владимир Захарович
Мать ребёнка: Дашкевич Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
03.01.?
Сын: Дашкевич Анатолий Захарович
Мать ребёнка: Дашкевич Анастасия Трофимовна
Смерть
Неизвестно