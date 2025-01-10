Сошников Юрий
мужской, родился 1932
умер 1985, г. Енисейск Красноярский край (СССР)
ОтецСошников Сергей1903 г.р.
МатьСошникова МарияНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Сошников Сергей
Мать: Сошникова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1985
г. Енисейск Красноярский край (СССР)