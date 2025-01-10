Сошников Юрий 1932 — найти родственников по фамилии на Familio

Сошников Юрий

Автор
ТФ
Фролова Т.

мужской, родился 1932

умер 1985, г. Енисейск Красноярский край (СССР)

Отец
Сошников Сергей1903 г.р.
Мать
Сошникова МарияНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Сошников Сергей

Мать: Сошникова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1985
г. Енисейск Красноярский край (СССР)

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