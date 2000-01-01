Сагаловский Нус — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагаловский Нус

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швайцер Анна Нусиевна

Мать ребёнка: Сагаловская Энта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Нусиевна

Мать ребёнка: Сагаловская Энта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагаловский Иосиф Нусиевич

Мать ребёнка: Сагаловская Энта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагаловский Владимир Нусиевич

Мать ребёнка: Сагаловская Энта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагаловский Ефим Нусиевич

Мать ребёнка: Сагаловская Энта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагаловский Борис Нусиевич

Мать ребёнка: Сагаловская Энта

Смерть
Неизвестно
г. Киев
Причина смерти: Холокост
Похороны
Неизвестно
Бабий Яр
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