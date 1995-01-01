Смирнов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1949
Рождение ребёнка
09.01.1972
Сын: Смирнов Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Смирнова Лариса Сергеевна
Рождение ребёнка
26.12.1977
Дочь: Большакова Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Смирнова Лариса Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно