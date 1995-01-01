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Смирнов Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1949

Отец: Смирнов Николай Васильевич

Мать: Смирнова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
09.01.1972

Сын: Смирнов Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Смирнова Лариса Сергеевна

Рождение ребёнка
26.12.1977

Дочь: Большакова Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Смирнова Лариса Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Лариса Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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