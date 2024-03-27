Сеитова (Зейнетдинова) Азиня
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти?.02.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Низаметдинов Мухутдин N-M231
Отец ребёнка: Сеитов Незамутдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сеитов Незамутдин
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Сеитов Незамутдин
Смерть
?.02.1888