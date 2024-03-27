Сеитова (Зейнетдинова) Азиня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеитова (Зейнетдинова) Азиня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

?.02.1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Низаметдинов Мухутдин N-M231

Отец ребёнка: Сеитов Незамутдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сеитов Незамутдин

Рождение ребёнка
1880

Сын: Незамутдинов Умяр N-M231

Отец ребёнка: Сеитов Незамутдин

Смерть
?.02.1888

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