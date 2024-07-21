Ильченко Анна Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1918
Дочь: Ильченко Мария Васильевна
Отец ребёнка: Ильченко Василий Васильевич
Александровка
Рождение ребёнка
20.01.1924
Дочь: Ильченко Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Ильченко Василий Васильевич
Хвалынка, Спасский муниципальный район, Приморский край