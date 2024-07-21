Ильченко Анна Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильченко Анна Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильченко Василий Васильевич

Рождение ребёнка
01.07.1918

Дочь: Ильченко Мария Васильевна

Отец ребёнка: Ильченко Василий Васильевич

Александровка
Рождение ребёнка
20.01.1924

Дочь: Ильченко Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Ильченко Василий Васильевич

Хвалынка, Спасский муниципальный район, Приморский край

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