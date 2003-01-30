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Фоменков Кирилл Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.2003

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.2003

Отец: Фоменков Петр Александрович

Мать: Фоменкова Татьяна Сергеевна

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