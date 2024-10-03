Кузьменков Ефим Прокопьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузьменков Ефим Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьменков Николай Ефимович

Мать ребёнка: Кузьменкова (Шутова) Агафья Ивановна

Смоленская обл., Руднянский район, дер. Шеровичи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьменков Вячеслав Ефимович

Мать ребёнка: Кузьменкова (Шутова) Агафья Ивановна

Смоленская обл. Руднянский район, дер. Шеровичи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьменкова (Шутова) Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьменков Иван Ефимович

Мать ребёнка: Кузьменкова (Шутова) Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьменков Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Кузьменкова (Шутова) Агафья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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