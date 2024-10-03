Кузьменков Ефим Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьменков Николай Ефимович
Мать ребёнка: Кузьменкова (Шутова) Агафья Ивановна
Смоленская обл., Руднянский район, дер. Шеровичи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьменков Вячеслав Ефимович
Мать ребёнка: Кузьменкова (Шутова) Агафья Ивановна
Смоленская обл. Руднянский район, дер. Шеровичи
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кузьменкова (Шутова) Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьменков Михаил Ефимович
Мать ребёнка: Кузьменкова (Шутова) Агафья Ивановна
Смерть
Неизвестно