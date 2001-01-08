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Иванова (Кокорина) Александра Ивановна

Место рождения

Мартыниха, Ростовская волость, Вельский уезд

Дата рождения

20.03.1912

Дата смерти

08.01.2001

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1912

Отец: Кокорин Иван Александров

Мать: Кокорина Евфросиния Михайловна

Мартыниха, Ростовская волость, Вельский уезд
В свидетельстве о рождении - Сельменьга в списоке населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов - Сельменский выс. (Мартыниха)
Бракосочетание
22.11.1940

Муж: Иванов Илларион Александрович

Смерть
08.01.2001
Похороны
16.01.2001
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Лесной уч. 15 кв. 26 ряд. мог. 1А, Северное кладбище
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