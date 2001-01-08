Иванова (Кокорина) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.03.1912
Дата смерти08.01.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1912
В свидетельстве о рождении - Сельменьга в списоке населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов - Сельменский выс. (Мартыниха)
Бракосочетание
22.11.1940
Смерть
08.01.2001
Похороны
16.01.2001
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Лесной уч. 15 кв. 26 ряд. мог. 1А, Северное кладбище