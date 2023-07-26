Аким Кондратьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Кондратий Никифоров
Мать: Лукерья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Титова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Василий Акимов
Мать ребёнка: Пелагея Титова
Рождение ребёнка
1824
Сын: Петр Акимов
Мать ребёнка: Пелагея Титова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Андрей Акимов
Мать ребёнка: Пелагея Титова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Иван Акимов
Мать ребёнка: Пелагея Титова
Смерть
Неизвестно