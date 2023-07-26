Аким Кондратьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аким Кондратьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Кондратий Никифоров

Мать: Лукерья Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Титова

Рождение ребёнка
1821

Сын: Василий Акимов

Мать ребёнка: Пелагея Титова

Рождение ребёнка
1824

Сын: Петр Акимов

Мать ребёнка: Пелагея Титова

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Андрей Акимов

Мать ребёнка: Пелагея Титова

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Иван Акимов

Мать ребёнка: Пелагея Титова

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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