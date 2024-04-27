Шипицын Артемий (Артюшка) Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицын Артемий (Артюшка) Дмитриев

Место рождения

Такмык, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шипицын Дмитрий (Митька) Степанов

Мать: не указана

Такмык, Большереченский муниципальный район, Омская область
Артюшка Дмитриев сын Шипицын сказался, родом де он, Артюшка, Татмыцкой слободы слободчиков сын. У него дети Гришка осми лет, Ивашко четырех лет. Скота две лошади, рогатова то ж, три овцы. А пашни у не... Показать все
Рождение ребёнка
1693

Сын: Шипицын Григорий Артемьев

Мать ребёнка: не указана

Такмык, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1697

Сын: Шипицын Иван Артемьев

Мать ребёнка: не указана

Такмык, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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