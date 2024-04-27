Шипицын Артемий (Артюшка) Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Шипицын Дмитрий (Митька) Степанов
Мать: не указана
Артюшка Дмитриев сын Шипицын сказался, родом де он, Артюшка, Татмыцкой слободы слободчиков сын. У него дети Гришка осми лет, Ивашко четырех лет. Скота две лошади, рогатова то ж, три овцы. А пашни у не... Показать все
Рождение ребёнка
1693
Сын: Шипицын Григорий Артемьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1697
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно