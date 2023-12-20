Ефремова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Анастасия Никифоровна ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заводова Елена Михайловна
Отец ребёнка: Заводов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заводова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Заводов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заводов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Заводов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Заводов Михаил