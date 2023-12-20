Ефремова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Анастасия Никифоровна ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заводова Елена Михайловна

Отец ребёнка: Заводов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заводова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Заводов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заводов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Заводов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заводов Михаил

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