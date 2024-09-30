Кемппи (Хювёнен) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1903
Муж: Кемппи Петр Иванович
Рождение ребёнка
26.10.1904
Дочь: (Кемппи) Ева Петровна
Отец ребёнка: Кемппи Петр Иванович
Рождение ребёнка
30.10.1907
Дочь: (Кемппи) Ольга Петровна
Отец ребёнка: Кемппи Петр Иванович
Рождение ребёнка
30.10.1907
Отец ребёнка: Кемппи Петр Иванович
Рождение ребёнка
26.11.1910
Сын: Кемппи Иван Петрович
Отец ребёнка: Кемппи Петр Иванович
Рождение ребёнка
31.05.1913
Сын: Кемппи Иван Петрович
Отец ребёнка: Кемппи Петр Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1915
Дочь: (Кемппи) Анна-Мария Петровна
Отец ребёнка: Кемппи Петр Иванович
Рождение ребёнка
22.07.1918
Дочь: (Кемппи) Эльза Петровна
Отец ребёнка: Кемппи Петр Иванович
Рождение ребёнка
26.12.1919
Дочь: (Кемппи) Ида Петровна
Отец ребёнка: Кемппи Петр Иванович
Рождение ребёнка
26.12.1919
Дочь: (Кемппи) Эльза Петровна
Отец ребёнка: Кемппи Петр Иванович
Смерть
Неизвестно