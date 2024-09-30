Кемппи (Хювёнен) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кемппи (Хювёнен) Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1903

Муж: Кемппи Петр Иванович

Рождение ребёнка
26.10.1904

Дочь: (Кемппи) Ева Петровна

Отец ребёнка: Кемппи Петр Иванович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.10.1907

Дочь: (Кемппи) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Кемппи Петр Иванович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.10.1907

Сын: Кемппи Андрей Петрович

Отец ребёнка: Кемппи Петр Иванович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.11.1910

Сын: Кемппи Иван Петрович

Отец ребёнка: Кемппи Петр Иванович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
31.05.1913

Сын: Кемппи Иван Петрович

Отец ребёнка: Кемппи Петр Иванович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.01.1915

Дочь: (Кемппи) Анна-Мария Петровна

Отец ребёнка: Кемппи Петр Иванович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.07.1918

Дочь: (Кемппи) Эльза Петровна

Отец ребёнка: Кемппи Петр Иванович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.12.1919

Дочь: (Кемппи) Ида Петровна

Отец ребёнка: Кемппи Петр Иванович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.12.1919

Дочь: (Кемппи) Эльза Петровна

Отец ребёнка: Кемппи Петр Иванович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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