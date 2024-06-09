Яковлев Осип Яковлевич 1753 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев Осип Яковлевич

Яковлев Осип Яковлевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1753 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Максимова) Анисья Максимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1768 ст.

Сын: Яковлев Стефан Осипович

Мать ребёнка: (Максимова) Анисья Максимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1772 ст.

Сын: Яковлев Иван Осипович

Мать ребёнка: (Максимова) Анисья Максимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1774 ст.

Дочь: Яковлева Гликерия Осиповна

Мать ребёнка: (Максимова) Анисья Максимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Яковлева Екатерина Осиповна

Мать ребёнка: (Максимова) Анисья Максимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.