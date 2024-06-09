Яковлев Осип Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1753 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1768 ст.
Мать ребёнка: (Максимова) Анисья Максимовна
Рождение ребёнка
1772 ст.
Мать ребёнка: (Максимова) Анисья Максимовна
Рождение ребёнка
1774 ст.
Дочь: Яковлева Гликерия Осиповна
Мать ребёнка: (Максимова) Анисья Максимовна
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Яковлева Екатерина Осиповна
Мать ребёнка: (Максимова) Анисья Максимовна
Смерть
Неизвестно